 F.Bahçe’ye yeni rakip! – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    F.Bahçe’ye yeni rakip!

    F.Bahçe’ye yeni rakip!

    Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan 'a bir talip daha çıktı.

    Borussia Dortmund'daki geleceği tartışma konusu olan milli yıldız için Hannover 96'nın devreye girdiği iddia edildi. Alman Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, Hannover 96 Teknik Direktörü Andre Breitenreiter'in, Emre'yi takımında ısrarla görmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin de peşinde olduğu 20 yaşındaki orta sahayı satmak istemeyen Dortmund'un, bu oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ileri sürüldü. Bild'in haberinde Hannover'ın dışında Fenerbahçe'nin de genç yıldıza talip olduğu ve tüm şartları zorladığı ifade edildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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