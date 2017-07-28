F.Bahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Fenerbahçe, Sevilla'nın Simon Kjaer için yaptığı 10 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
10 MİLYON EURO'YA GİDİYOR
İspanyol ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro gibi bir teklifte bulundu. Sarı lacivertliler ise hem Ben Arfa hem de Lucas Lima transferini bitirmek için Simon Kjaer'i bu fiyata satabileceklerini Sevilla yetkililerine ilettiler ve iki kulüp fiyat konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer içinse Hasan Çetinkaya'nın de Paris'te bir görüşme yaptığı belirtildi. Transferin resmen açıklanması içinse aradaki tek sorunun ise Simon Kjaer'in 4 milyon Euro'luk maaşı olduğu öğrenildi.
İspanyol kulübü oyuncuyla yıllık ücret konusunda bir görüşme daha yapacağı ve daha sonra da bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Transferin ise en geç hafta başına kadar biteceği öğrenildi. Fenerbahçe ise görüşmelerin olumlu ilerlemesinden dolayı Simon Kjaer'i Avusturya'da Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Kjaer Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde oynarsa, Sevilla ile Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:18
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Barcelona altyapısı ziyarete geldi
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aysel beşiktaşım ve barcelonam benim heriki takımımyan yana super
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wowww bir de kırmızı ışıkta geçmeseydi dediğin olurdu.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
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MERT Dünya kupasına katılma hedefi var, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 3.lüğü olan hoca var, denenmemiş denensin demek milli görevden kaçmaktır
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