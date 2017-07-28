Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne

Bursa'da futbol eğitimi gören 6 öğrenci, gösterdikleri performans ve başarılarıyla Fenerbahçe Akademisi’ne seçildi.

Bursa'da açılan futbol okulunda Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne seçilmek için yüzlerce öğrenci mücadele etti. 6 öğrenci, gösterdikleri üstün başarıdan dolayı akademiye seçildi. Bursa'daki okulda eğitim gören Yunus Emre Demirci, Yiğit Sarıkaya, Muhammed Barış Özden, Ali Yağız Feyzioğlu, Anıl Ören ve Ömer Bartu Kanalıcı, akademiye seçilmeye hak kazandı. Bursa'daki okulun sorumlusu Etem Gürbulak, "Bunun en güzel örneği 6 öğrencimizin Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne seçilmesidir. Bu bizi gelecek açısından da mutlu ediyor. Yapılan yatırımlar ve çalışmaların karşılığının alınması hem bizleri hem de sporcularımızı teşvik ediyor" dedi.