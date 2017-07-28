Aykut Kocaman: "En büyük isteğim taraftarın gücünü hissetmek"
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Strum Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, galibiyetle ufak bir avantaj elde ettiklerini ve İstanbul'da da aynı ciddiyetle oynamak zorunda olduklarını söyledi
İşte Aykut Kocaman'ın maç sonu değerlendirmeleri:
"Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz. 80 dakika boyunca istediklerimizi çok iyi yaptık. Sonra enerji kaybı oldu. Son 10-15 dakikalık bölüm dışında gayet derli toplu, ilerleyen dönemlerde ne yapacağımızı gösteren bir maç oldu. Doğru oynamaya çalışarak önce üstünlüğü alıp sonra öne geçtik. İkinci yarıda da iyi oynadık. Farkı artırma fırsatları yakaladık. Son 10-15 dakikada oyun bizim kalemize yakın oynadı. Ciddi bir enerji kaybımızı vardı. Ufak bir avantaj elde ettik. İstanbul'da aynı ciddiyetle oynamak zorundayız."
"SADECE ALPER DEĞİL, TÜM TAKIM"
"Bireysel olarak tüm oyunculara teşekkür ediyorum, Alper başta olmak üzere. Sadece Alper değildi. Josef, Hasan Ali iyi oynadılar. Hasan Ali tek başına sol kanadı korudu. Sezonun bu safhasında bireysel oyuncu performanslarından bahsetmek yanlış olur. Birbirine yardım eden bir takımdık. A'dan Z'ye tüm takım görevlerini yapmak için çaba gösterdi. Esas olan takım, giydikleri forma ve beraber hareket etme çabaları. Bütün oyuncular doğruyu yapmak için uğraştılar. Önemli olan takım olmak."
"TARAFTARLARI TEBRİK EDİYORUM"
"Gerçekten taraftarı tebrik ediyorum. Hem bizim adımıza, hem de kendi sahasında mağlup oynayan bir takımı kendi sahalarında oynayan takımlarını desteklemek adına rakip taraftar her şeyi yaptı."
"GALİBİYET ALDATMAMALI! SADECE ZAMAN TANIYACAK"
"Rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdik. Yenilebilirdik, turu da kaybedebiliriz ama bireyleri konuşmaktan çok takımı konuşmalıyız. Takım olmalıyız. Berabere de bitebilirdi, mağlup da olabilirdik. En sonunda kazananlar sürekli doğruları yapmak için irade gösterenler olur. Bu galibiyet aldatmamalı. Çok eksiğiz. Galibiyet ve tur, gideceğimiz yolda bize önemli bir zaman tanıyacak."
"UZUN BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"
"Çok uzun bir sürecin içindeyiz. Amacım belki ülkenin ve Fenerbahçe'nin dışında bir şey önceliğin takımın ön plana çıkması...Kollektif olarak yardımlaşmalı ve doğru anlamda oynarsak, bazı sıkıntılı sonuçlar olacaktır ama uzun vadede başarı gelecektir
İlerleyen dönemde çok doğal olarak oynama süresi fazla olan isimler olacak. Çok büyük aksilik olmazsa 60'ya yakın maç olacak. Başlayan ve bitiren kadrolar çok önemli. Öncelikle doğru oyunu yerleştirmek gerek. Esas itibariyle yapmak istediğmiz bu.
Galibiyet aldatmamalı daha hazır değiliz ama bu galibiyetler bize kredi sağlar.
"EN BÜYÜK İSTEĞİM..."
Birinci bölüm için bilgi sahibi değilim ama geçen sezon seyircimiz geri çekilmişti. Göreve geldiğimden beri en büyük isteğim, Fenerbahçe'nin en büyük gücü taraftarın desteği ile oynamaktı. Birinci bölüm buydu.
İkinci bölüm, atlamam gerekiyordu. Burada bir bölümde taraftarımız vardı, destek vermek istediler. taraftarın sahaya verdiği müthiş enerji önemli bu anlamda Graz taraftarını tebrik ediyorum. Sonuca takılı kalmadan, gerek kendi oyuncuları desteklemek, gerek hakem üzerinde baskı olabilmek için hem de rakip takım üzerinde baskı kurabilmek için çalıştılar ve kendilerini tebrik ederim.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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