 Yeniler sahnede – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yeniler sahnede

    Yeniler sahnede

    Valbuena, Dirar, Ekici, Kameni ve İsla ilk kez resmi maça çıkıyor

    Kanarya'nın yeni transferleri ilk resmi maçlarına bugün Sturm Graz karşısında çıkacak. Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni ve İsla teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma bulmaları halinde bir ilki yaşayacak. Tecrübeli çalıştırıcının 11'e Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ismini kesin olarak yazması bekleniyor. Son transfer İsla'nın kenarda beklemesi, sağ bek pozisyonunda Şener Özbayraklı'nın forma giyeceği tahmin ediliyor. Aykut Kocaman "Birbirini tanıyanları oynatacağım" diyerek kaleyi Volkan'a teslim etmeyi düşündüğünü belirtti.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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