 Yemezler Niko – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yemezler Niko

    Yemezler Niko
    Nicklas Bendtner'in menajeri Marko Benes Fenerbahçe'den teklif aldıklarını belirtti. NRK TV 'nin canlı yayınına bağlanan Benes, kendilerinin parada anlaştıklarını, Rosenborg ile Kanarya'nın el sıkışmasını beklediklerini söyledi. İşin gerçeği ise F.Bahçe yönetimi kendilerine önerilen oyuncuyu disiplinsiz hareketleri nedeniyle veto etmesiydi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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