 Valbuena ve Neustadter siftah yaptı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Valbuena ve Neustadter siftah yaptı

    Valbuena ve Neustadter siftah yaptı

    Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus futbolcusu Neustadter, Sturm Graz karşısında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı ve sarı-lacivertli formayla kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz ile karşılaştığı maçta ilkler yaşandı.

    Maça tutuk başlayan sarı-lacivertliler 10. dakikada Stefan Hierlaender'in golüne engel olamazken, 29 ve 35. dakikalarda gelen gollerle Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

    VALBUENA ORTALADI NEUSTADTER TAMAMLADI
    Sturm Graz deplasmanında 34. dakikada sahneye çıkan Neustadteri kafa golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

    Matheu Valbuena'nın köşe vuruşundaki ortasında kafa vuruşunu yapan Neustadter sarı lacivertli formayla ilk golünü böylelikle Avrupa kupalarında Sturm Graz'a attı.

    Golün asistini yapan yeni transfer Valbuena da ilk resmi maçında ilk asistini yaparak skora katkı sağladı.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:56
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