Valbuena ve Neustadter siftah yaptı
Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus futbolcusu Neustadter, Sturm Graz karşısında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı ve sarı-lacivertli formayla kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz ile karşılaştığı maçta ilkler yaşandı.
Maça tutuk başlayan sarı-lacivertliler 10. dakikada Stefan Hierlaender'in golüne engel olamazken, 29 ve 35. dakikalarda gelen gollerle Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
VALBUENA ORTALADI NEUSTADTER TAMAMLADI
Sturm Graz deplasmanında 34. dakikada sahneye çıkan Neustadteri kafa golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Matheu Valbuena'nın köşe vuruşundaki ortasında kafa vuruşunu yapan Neustadter sarı lacivertli formayla ilk golünü böylelikle Avrupa kupalarında Sturm Graz'a attı.
Golün asistini yapan yeni transfer Valbuena da ilk resmi maçında ilk asistini yaparak skora katkı sağladı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:56
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''Fatih Terim başarılı bir hocaydı''
Toplam 1
Yorum
HaHaHahAhAhA galatasaray a geri dönecek diye ödünü kopuyor di mi :))))))))
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''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Toplam 82
Yorum
Ömer Adam gibi adam Şenol hoca sana bu sözler yakışır rakip takım yöneticileri Şenol hoca milli takıma gitsin bizde şampiyon olalım diyorlar
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Taşçı bugün açıklanacak
Toplam 6
Yorum
Çağrı Ayağı düzgün stoper lazim
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