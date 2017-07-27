 Taraftara uyarı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Taraftara uyarı

    Taraftara uyarı
    Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden Sturm Graz mücadelesi öncesi taraftara önemli uyarılarda bulundu. Taraftarın provokasyonlara kapılmaması, kesinlikle sahaya girmemesi, meşale yakmaması, herhangi bir taşkınlığa karışmaması, merdiven boşluklarına oturulmaması, yabancı madde atılmaması konularında uyarılar yapıldı.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.