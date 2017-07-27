Taraftara uyarı
Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden Sturm Graz mücadelesi öncesi taraftara önemli uyarılarda bulundu. Taraftarın provokasyonlara kapılmaması, kesinlikle sahaya girmemesi, meşale yakmaması, herhangi bir taşkınlığa karışmaması, merdiven boşluklarına oturulmaması, yabancı madde atılmaması konularında uyarılar yapıldı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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