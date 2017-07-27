 Sturm Graz hocasından F.Bahçe yorumu – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sturm Graz hocasından F.Bahçe yorumu

    Sturm Graz hocasından F.Bahçe yorumu

    Sturm Graz Teknik Direktörü , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.

    Kendi kalelerine bireysel bir hata sonucu gol attıklarını aktaran Foda, şöyle konuştu:

    "İkinci yarı baskılı oynadık ama oyunu çeviremedik. Gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik. Oyuncularım çok üzüntülü bir durumda. Maalesef elimiz boş durumdayız. Seyircilerimize teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Mladost'tan daha güçlü bir takım Fenerbahçe. Maç 2-2 olsaydı iyi olacaktı. Şimdi çok zor olacak ama bir sürpriz her zaman olabilir. Zor olacak ama turu geçmemiz mümkün. Yorgun bir dönemden çıkmamıza rağmen sonlara doğru baskı uyguladık. Maalesef kendimizi mükafatlandıramadık."

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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