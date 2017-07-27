Sturm Graz hocasından F.Bahçe yorumu
Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.
Kendi kalelerine bireysel bir hata sonucu gol attıklarını aktaran Foda, şöyle konuştu:
"İkinci yarı baskılı oynadık ama oyunu çeviremedik. Gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik. Oyuncularım çok üzüntülü bir durumda. Maalesef elimiz boş durumdayız. Seyircilerimize teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Mladost'tan daha güçlü bir takım Fenerbahçe. Maç 2-2 olsaydı iyi olacaktı. Şimdi çok zor olacak ama bir sürpriz her zaman olabilir. Zor olacak ama turu geçmemiz mümkün. Yorgun bir dönemden çıkmamıza rağmen sonlara doğru baskı uyguladık. Maalesef kendimizi mükafatlandıramadık."
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 1
Yorum
gs'li östersunds maçını yenilmişsin.Uefadan elenmişsin.Hazırlık maçında es es i yensen noluuuuur yenmesen nolur. tudor özbek ikilisi gidin artık
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Fenerbahçe fişi erken çekti
Toplam 5
Yorum
maestro1977 ama eksiklerimiz de var tabikide . 2 transfer yerinde olacaktır . Bir forvet ile Lima gelsin . Durduramazlar bizi
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 12
Yorum
FB O paralari da sacma sapan oyunculara dökecek Sir Aykut Kocaman.
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