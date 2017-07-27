Sturm Graz - Fenerbahçe | CANLI
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşıyor.
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında çıkıyor.
Geride kalan sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan sarı-lacivertliler, bu kupaya 3. ön eleme turundan başladı.
Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.
Graz'daki UPC Arena'da TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetiyor. Sturm Graz-Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
Stat: Merkur Arena
Hakemler: Ola Hobber Nilsen, Tom Harald Gronevik, Geir Isaksen (Norveç)
Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric, Hierlander, Röcher, Alar, Zulechner
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Alper Potuk, Dirar, Valbuena, Ahmethan Köse
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:44
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''Fatih Terim başarılı bir hocaydı''
Toplam 1
Yorum
HaHaHahAhAhA galatasaray a geri dönecek diye ödünü kopuyor di mi :))))))))
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''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Toplam 82
Yorum
Ömer Adam gibi adam Şenol hoca sana bu sözler yakışır rakip takım yöneticileri Şenol hoca milli takıma gitsin bizde şampiyon olalım diyorlar
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Taşçı bugün açıklanacak
Toplam 6
Yorum
Çağrı Ayağı düzgün stoper lazim
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