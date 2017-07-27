Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşıyor
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında çıkacak.
Geride kalan sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan sarı-lacivertliler, bu kupaya 3. ön eleme turundan başlayacak.
Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.
Graz'daki UPC Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek. Sturm Graz - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.Sturm Graz - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Röcher, Zuli, Jeggo, Hierlander, Zulechner
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:47
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 74
Yorum
austin 20 yıla gitmene gerek yok.4-5 yıl geriye yeter bak bakalım orda ne olmuş.şu anda hangi kulüp bunu yapabilmiş.peh anca laf..
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Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
che sana helal adamim.
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Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
FEDA OLSUN PAŞAMA Nando reyizin kabaca yıllık ücretini hesaplayalım 3 milyon 575 bin sabit 70 puan=350bin 35 maç başı=700bin =yıllık 5 Milyon € ARTABİLİR!
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