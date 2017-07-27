 Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00 – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00

    Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00

    Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşıyor

    Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında çıkacak.

    Geride kalan sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan sarı-lacivertliler, bu kupaya 3. ön eleme turundan başlayacak.

    Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.

    Graz'daki UPC Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek. Sturm Graz - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.

    Sturm Graz - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
    STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Röcher, Zuli, Jeggo, Hierlander, Zulechner
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:47
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