 Samuel Eto’o fark attı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Samuel Eto’o fark attı

    Samuel Eto’o fark attı
    Kanarya'nın gündemindeki Samuel , aynı dönemde forma giydiği Robin van Persie'ye istatistiklerle açık ara yaptı. Kamerunlu forvet 61 maçta 38 gol, 12 asist, 79 kilit pasla oynadı. Hollandalı yıldız ise 55 maçta, 25 gol, 6 asist, 34 kilit pas verdi. Eto'nun ikili mücadele kazanma sayısı da RVP'den fazla.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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