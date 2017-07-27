Samuel Eto’o fark attı
Kanarya'nın gündemindeki Samuel Eto'o, aynı dönemde forma giydiği Robin van Persie'ye istatistiklerle açık ara yaptı. Kamerunlu forvet 61 maçta 38 gol, 12 asist, 79 kilit pasla oynadı. Hollandalı yıldız ise 55 maçta, 25 gol, 6 asist, 34 kilit pas verdi. Eto'nun ikili mücadele kazanma sayısı da RVP'den fazla.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:01
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