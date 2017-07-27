Robin van Persie gidiyor

Feyenoord'un hocası Giovanni Van Bronckhorst'un Robin van Persie'ye olan ilgisi sürüyor. Voetbal İnternatioal'e konuşan genç çalıştırıcı "Robin van Persie ile çalışmak istiyorum. O da kulübüyle görüşüyor. Bu yıl mı gelecek, önümüzdeki yıl mı bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.