Robin van Persie gidiyor
Feyenoord'un hocası Giovanni Van Bronckhorst'un Robin van Persie'ye olan ilgisi sürüyor. Voetbal İnternatioal'e konuşan genç çalıştırıcı "Robin van Persie ile çalışmak istiyorum. O da kulübüyle görüşüyor. Bu yıl mı gelecek, önümüzdeki yıl mı bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
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