 Robin van Persie gidiyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Robin van Persie gidiyor

    Robin van Persie gidiyor
    Feyenoord'un hocası Giovanni Van Bronckhorst'un Robin van Persie'ye olan ilgisi sürüyor. Voetbal İnternatioal'e konuşan genç çalıştırıcı "Robin van Persie ile çalışmak istiyorum. O da kulübüyle görüşüyor. Bu yıl mı gelecek, önümüzdeki yıl mı bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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