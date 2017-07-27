Önder Özen'den Aykut Kocaman'a büyük övgü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Önder Özen, teknik direktör Aykut Kocaman'a övgüler yağdırdı.
"AYKUT KOCAMAN'A TEBRİKLER, TEBRİKLER TEBRİKLER"
"Futbolcusunu beğenmeyen Pereira, futbolcusunu suçlayan Advocaat'tan, futbolcusunu sahiplenen Aykut Kocaman. Bundan dolayı Aykut Kocaman'a tebrikler, tebrikler, tebrikler. Üstümüze giydiğimiz Fenerbahçe formasının tam olduğunu diyen oyuncular gördük. Rakibe baskı yaparken oyuncunun coşkusunu gördük. Oyuncu da görüyor Fenerbahçe'nin anlamını. Bugün Fenerbahçe'nin kimyasına uygun, futbol oynamaya çalışan teknik adam, davayı sahiplenmiş oyuncular gördük."
"BU ANTRENÖR FARKIDIR"
"Süper maç olmadı ama süper görüntüler çıktı. 3 önemli unsur var. Forma olayı. Şu dönemde forma ihtiyacın var. İkincisi Fenerbahçe kendi kimliğinde oynadı. Üçüncüsü ise oyuncuların zihinsel performansı tavan yapmış durumda. Bu maça başlamadan önce kadroya baktım, eyvah dedim. Bu takım nasıl gidecek kaleye. Demek ki gidebiliyormuş. Bu antrenör farkıdır."
"AYKUT KOCAMAN'IN İNANDIĞI METOT VAR"
"Aykut Kocaman'ın sabırla inandığı metot var. Ben bu metotu benimsemiyorum ama Aykut Kocaman bu metotu ilerletti ve Konyaspor'da önemli bir başarı yakaladı."
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:37
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 1
Yorum
gs'li östersunds maçını yenilmişsin.Uefadan elenmişsin.Hazırlık maçında es es i yensen noluuuuur yenmesen nolur. tudor özbek ikilisi gidin artık
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Fenerbahçe fişi erken çekti
Toplam 5
Yorum
maestro1977 ama eksiklerimiz de var tabikide . 2 transfer yerinde olacaktır . Bir forvet ile Lima gelsin . Durduramazlar bizi
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 12
Yorum
FB O paralari da sacma sapan oyunculara dökecek Sir Aykut Kocaman.
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