Lima heyecanı
Fenerbahçe’nin gözdesi 27 yaşındaki yıldız oyuncu İnstagram’dan sinyali çaktı Lucas Lima’nın Kanarya’ya verdiği mesajla taraftarın kalp atışı da hızlandı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir uğraştığı Lucas Lima transferinde son gelişme camiayı heyecanlandırdı. 27 yaşındaki futbolcu İnstagram hesabına yüklediği fotoğrafa sarı-lacivert kalp ekledi. Taraftarlar Lima'nın bu hareketi sonrası coşarken transfer iddiaları da güçlenmiş oldu. Fenerbahçe daha önce tecrübeli orta saha ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yöneticilerin Lima'nın 3 yıldır formasını giydiği Santos ve oyuncunun bonservis haklarının yüzde 80'ine sahip menajerlik şirketi ile bir kez daha buluşacağı belirtildi. Lima'nın sarı-lacivert kalpli paylaşımı sonrası yıldız ismin Fenerbahçe'ye iyice yaklaştığı yönünde yorumlar yapıldı.
SÖZLEŞME UZATMIYOR
Lucas Lima'nın Santos ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Brezilya kulübü, 27 yaşındaki futbolcuya yeni konrat önerse de Lima bunu kabul etmemişti. Başarılı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlıyor. Bu sebeple Çin'den gelen tekliflere "Hayır" dedi. Fenerbahçe'nin haricinde İnter'in de onu istediği biliniyor.
SÖZLEŞME UZATMIYOR
Lucas Lima'nın Santos ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Brezilya kulübü, 27 yaşındaki futbolcuya yeni konrat önerse de Lima bunu kabul etmemişti. Başarılı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlıyor. Bu sebeple Çin'den gelen tekliflere "Hayır" dedi. Fenerbahçe'nin haricinde İnter'in de onu istediği biliniyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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