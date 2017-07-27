Kocaman ile 1530 gün sonra

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman tam 1530 gün sonra takımının başında yer alacak. 4 yıl sonra yeniden Kanarya'yı teslim alan deneyimli hoca son olarak 18 Mayıs 2013'te Karabük karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin kulübesindeydi.



23. sınavı

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 23. kez bir Avrupa Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Kocaman yönetiminde 22 Avrupa Kupası maçında 9 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Kocaman, F.Bahçe ve Atiker Konya ile çıktığı toplam 28 Avrupa Kupası maçında 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.



Rekortmen çalıştırıcı

Aykut Kocaman, 2012-13 sezonundaki Avrupa Kupaları'ndaki maç sayısıyla Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Kocaman söz konusu sezonda Fenerbahçe ile 18 maça çıktı. Önceki rekor 1999-00 ve 2000-01'de Fatih Terim ile Mircea Lucescu'ya aitti.