Kjaer gitti gidiyor
Danimarkalı stoper, Sturm Graz maçı kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunmayan tecrübeli savunmacıyla Sevilla ve Milan yakından ilgileniyor
Fenerbahçe'de Van Persie'den sonra dün de sürpriz bir gelişme yaşandı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Simon Kjaer de Avusturya kafilesinde yer almadı. 28 yaşındaki stoperin Sevilla ve Milan'ın yakın takibinde olduğu biliniyor. Bu maçta oynasa dahi grup aşamasında adı yeniden UEFA'ya bildirilebildiği için forma giymesinde herhangi bir sakınca da yok.
BADSTUBER SESLERİ
Sarı-lacivertliler, Kjaer'i 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Gitmesi halinde alternatifi de belli. Bu bölgede zaten kullanabileceği Mehmet Topal ve Roman Neustadter'i kadrosunda bulunduran Fenerbahçe, Holger Badstuber'i gündemine alacak. Bonservisi elinde olduğu için Kjaer'den gelen para forvet transferine harcanacak.
BADSTUBER SESLERİ
Sarı-lacivertliler, Kjaer'i 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Gitmesi halinde alternatifi de belli. Bu bölgede zaten kullanabileceği Mehmet Topal ve Roman Neustadter'i kadrosunda bulunduran Fenerbahçe, Holger Badstuber'i gündemine alacak. Bonservisi elinde olduğu için Kjaer'den gelen para forvet transferine harcanacak.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kjaer gitti gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.