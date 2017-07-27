Keyifli idman

F.Bahçe, S.Graz maçı öncesi son antrenmanını UPC-Arena’da yaptı. Aykut Kocaman, öğrencilerine son talimatlarını iletti

Kanarya, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Graz'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Karşılaşmanın oynanacağı UPC-Arena'da son idmanını yapan futbolcular bir hayli keyifliydi. 15 dakikası basına açık olan idmanda teknik direktör Aykut Kocaman taktiklerini öğrencilerine iletti. Aykut Kocaman, savunma oyuncularını risksiz oynamaları konusunda uyardı. Elemeli maçlarda deplasmanda atılan golün önemine değinen deneyimli hoca, oyuncularından pozisyon bulduklarında hücumda korkmadan şut atmalarını istedi.