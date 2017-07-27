Hedef gruplar
Kanarya’nın hocası Aykut Kocaman, Sturm Graz’ı ‘tamamlanmış’ bir takım olarak tanımladı. Deneyimli çalıştırıcı “Bizim için şu anda temel hedef gruplara kalmak. Graz’ı nasıl geçeceğimize odaklandık” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz karşılaşması öncesi basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı "Sturm Graz ne yaptığını bilen bir takım. Temel hedef gruplara kalmk. İlk olarak Sturm Graz'ı nasıl geçeceğimize odaklandık. Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turundayız ve favoriyiz. Kağıt üzerinde seri başı olmamıza rağmen sert bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Rakibimizn en belirgin yanı kollektif futbol oynamaları ve set oyunlarını çok iyi yapmaları. Savunmadan hücuma da çok hızlı geçiyorlar. Bu tehlikeli bir durum" dedi.
'KALİTELİ TAKIMIZ'
Aykut Kocaman, kaliteli bir takım olduklarını ve bunu sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi. Kocaman "Sezona başladık. Birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorum. Sturm Graz hazır bir rakip. Sadece Strum Graz ile oynayacağımız ilk maçı değil rövanşı da düşünüyoruz. İlk maçtan avantajı elimize geçirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, sezona iyi başlayan Van Persie'nin şanssız bir sakatlık yaşadığını kaydetti.
'FATİH TERİM İLE İLGİLİ SONRA KONUŞURUM'
Aykut Kocaman'a Fatih Terim sorusu da yöneltildi. Tecrübeli hoca "Fatih Terim'in istifasını yeni duydum. Çok fazla bilgiye sahip değilim ve yoğunlaşmam Graz maçı üzerine. İlerleyen günlerde gerekirse konuşurum" ifadesini kullandı.
HASAN ALİ: RAKİPTEN KİMSEYİ TANIMIYORUM
Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman'dan önce Hasan Ali Kaldırım konuştu. Tecrübeli sol bek "Aykut Kocaman ile yoğun bir çalışma temposu geçirdik. Sturm Graz maçına iyi hazırlandık. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz kendi liginin köklü takımı ve uzun zamandır aynı hoca ile çalışıyorlar. Aykut Hoca rakibi analiz etti ve bizi bilgilendirdi. Ben rakip takımdan kimsenin adını bilmiyorum" diye konuştu.
Emre BOL
'KALİTELİ TAKIMIZ'
Aykut Kocaman, kaliteli bir takım olduklarını ve bunu sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi. Kocaman "Sezona başladık. Birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorum. Sturm Graz hazır bir rakip. Sadece Strum Graz ile oynayacağımız ilk maçı değil rövanşı da düşünüyoruz. İlk maçtan avantajı elimize geçirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, sezona iyi başlayan Van Persie'nin şanssız bir sakatlık yaşadığını kaydetti.
'FATİH TERİM İLE İLGİLİ SONRA KONUŞURUM'
Aykut Kocaman'a Fatih Terim sorusu da yöneltildi. Tecrübeli hoca "Fatih Terim'in istifasını yeni duydum. Çok fazla bilgiye sahip değilim ve yoğunlaşmam Graz maçı üzerine. İlerleyen günlerde gerekirse konuşurum" ifadesini kullandı.
HASAN ALİ: RAKİPTEN KİMSEYİ TANIMIYORUM
Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman'dan önce Hasan Ali Kaldırım konuştu. Tecrübeli sol bek "Aykut Kocaman ile yoğun bir çalışma temposu geçirdik. Sturm Graz maçına iyi hazırlandık. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz kendi liginin köklü takımı ve uzun zamandır aynı hoca ile çalışıyorlar. Aykut Hoca rakibi analiz etti ve bizi bilgilendirdi. Ben rakip takımdan kimsenin adını bilmiyorum" diye konuştu.
Emre BOL
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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