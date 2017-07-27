 Graz evinde 7 maçtır yeniliyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Graz evinde 7 maçtır yeniliyor

    Graz evinde 7 maçtır yeniliyor
    Kanarya'nın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, iç sahada kabus yaşıyor. Avusturya ekibi, Avrupa Kupaları'nda 6 yıldır evinde kazanamıyor. Zestafani'yi yendikten sonra art arda 7 maç (Bate Borisvo, Lokomotiv Moskova, Anderlecht, AEK, Breidablik, Rubin Kazan, Mladost) kaybettiler.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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