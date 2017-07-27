Graz evinde 7 maçtır yeniliyor
Kanarya'nın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, iç sahada kabus yaşıyor. Avusturya ekibi, Avrupa Kupaları'nda 6 yıldır evinde kazanamıyor. Zestafani'yi yendikten sonra art arda 7 maç (Bate Borisvo, Lokomotiv Moskova, Anderlecht, AEK, Breidablik, Rubin Kazan, Mladost) kaybettiler.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:16
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