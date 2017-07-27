Foda: ‘F.Bahçe favori’
Sturm Graz'da teknik direktör Franco Foda, Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyledi. Foda "Taraftarımız bize büyük güç veriyor. Fenerbahçe karşısında da onlara çok ihtiyacımız olacak. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki kağıt üzerinde bizden iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:15
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