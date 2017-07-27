Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Fenerbahçe, Sevilla'nın Simon Kjaer için yaptığı 10 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in transferi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milan'dan teklif alan sarı lacivertliler bu teklifi az bulduğu için geri çevirmişti. Dün ise yeni bir gerçek ortaya çıkmış ve Sevilla'nın sportif direktörü Simon Kjaer'in transferi için sarı lacivertliler ile görüşmeye başladıklarını açıklamıştı. İlk teklifleri olan 8 milyon Euro'nun geri çevrilmesinden sonra Sevilla yeni bir teklifle geldi ve transferi bitirmek için son kozunu ortaya koydu.
10 MİLYON EURO'YE GİDİYOR
İspanyol ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro gibi bir teklifte bulundu. Sarı lacivertliler ise hem Ben Arfa hem de Lucas Lima transferini bitirmek için Simon Kjaer'i bu fiyata satabileceklerini Sevilla yetkililerine ilettiler ve iki kulüp fiyat konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer içinse Hasan Çetinkaya'nın de Paris'te bir görüşme yaptığı belirtildi. Transferin resmen açıklanması içinse aradaki tek sorunun ise Simon Kjaer'in 4 milyon Euro'luk maaşı olduğu öğrenildi.
İspanyol kulübü oyuncuyla yıllık ücret konusunda bir görüşme daha yapacağı ve daha sonra da bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Transferin ise en geç hafta başına kadar biteceği öğrenildi. Fenerbahçe ise görüşmelerin olumlu ilerlemesinden dolayı Simon Kjaer'i Avusturya'da Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Kjaer Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde oynarsa, Sevilla ile Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
10 MİLYON EURO'YE GİDİYOR
İspanyol ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro gibi bir teklifte bulundu. Sarı lacivertliler ise hem Ben Arfa hem de Lucas Lima transferini bitirmek için Simon Kjaer'i bu fiyata satabileceklerini Sevilla yetkililerine ilettiler ve iki kulüp fiyat konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer içinse Hasan Çetinkaya'nın de Paris'te bir görüşme yaptığı belirtildi. Transferin resmen açıklanması içinse aradaki tek sorunun ise Simon Kjaer'in 4 milyon Euro'luk maaşı olduğu öğrenildi.
İspanyol kulübü oyuncuyla yıllık ücret konusunda bir görüşme daha yapacağı ve daha sonra da bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Transferin ise en geç hafta başına kadar biteceği öğrenildi. Fenerbahçe ise görüşmelerin olumlu ilerlemesinden dolayı Simon Kjaer'i Avusturya'da Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Kjaer Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde oynarsa, Sevilla ile Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Fatih Terim başarılı bir hocaydı''
Toplam 1
Yorum
HaHaHahAhAhA galatasaray a geri dönecek diye ödünü kopuyor di mi :))))))))
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''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Toplam 82
Yorum
Ömer Adam gibi adam Şenol hoca sana bu sözler yakışır rakip takım yöneticileri Şenol hoca milli takıma gitsin bizde şampiyon olalım diyorlar
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Taşçı bugün açıklanacak
Toplam 6
Yorum
Çağrı Ayağı düzgün stoper lazim
Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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