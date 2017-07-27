Fenerbahçe fişi erken çekti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Goller Dario Maresic (kk) ve Neustaedter'den geldi.
Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçında Avusturya'da Avrupa Ligi sınavı verdi. 3. ön eleme turu ilk maçında Merkur Arena'da Sturm Graz'ı 2-1 yenen Aykut Kocaman'ın ekibi, play-off için rövanş maçı öncesi avantajı elde etti.
Sarı-lacivertliler 10. dakikada yenik duruma düştü. Golün şokunu çabuk atlatan temsilcimiz, 29'da beraberliği yakaladı, 35'te Neustaedter'in golüyle devreye 2-1 önde girdi.
İkinci yarıda farkı açacak pozisyonlara giren Fenerbahçe son vuruşlarda etkisiz kaldı. Fenerbahçe'de yeni transferler Valbuena, Nabil Dirar ve Mauricio Isla sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarında sergiledikleri performansla takdir topladı.
Avusturya deplasmanında sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, 3 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşa büyük avantaj taşıdı.
KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU!
10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
ALPER POTUK'UN İKRAMINI MARESİC GERİ ÇEVİRMEDİ!
29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.
NEUSTAEDTER EN YÜKSEĞE SIÇRADI!
35. dakika Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.
37. dakikada sağ kanattan Zulj'un kullandığı korner atışında topa arka direkte boş pozisyonda Alar dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 galip bitirdi.
Stat: Merkur Arena
Hakemler: Ola Hobber Nilsen, Tom Harald Gronevik, Geir Isaksen (Norveç)
Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric, Hierlander, Röcher, Alar, Zulechner (Dk. 16 Huspek)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Alper Potuk, Dirar, Valbuena, Ahmethan Köse
Goller: Dk. 10 Hierlander (Sturm Graz), Dk. 29 Maresic (Kendi kalesine), Dk. 35 Neustaedter (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 Lykogiannis, Dk. 41 Lovric (Strum Graz), Dk. 12 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:54
-
''Hayalim 4. yıldız''
Toplam 47
Yorum
FB Video uygulaması olmazsa bu TFF kurullar, MHK Hakemleri ile kesin 36 yaşında 4. yıldızı takar.
-
Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 7
Yorum
FUTBOL USA GS'YA U OYUNCULARI GETIREN MENAJERLER KIMLER , DURSUN VE KARDESLERININ SON IKI SENEDEKI MAL VARLIGI YUKSELMESI NEDENDIR?YENI OTEL DIKTI
-
Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!
Toplam 2
Yorum
offff kendi kalenemi
Fenerbahçe fişi erken çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.