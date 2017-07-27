Fenerbahçe fişi erken çekti

Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçında Avusturya'da Avrupa Ligi sınavı verdi. 3. ön eleme turu ilk maçında Merkur Arena'da Sturm Graz'ı 2-1 yenen Aykut Kocaman'ın ekibi, play-off için rövanş maçı öncesi avantajı elde etti.

Sarı-lacivertliler 10. dakikada yenik duruma düştü. Golün şokunu çabuk atlatan temsilcimiz, 29'da beraberliği yakaladı, 35'te Neustaedter'in golüyle devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda farkı açacak pozisyonlara giren Fenerbahçe son vuruşlarda etkisiz kaldı. Fenerbahçe'de yeni transferler Valbuena, Nabil Dirar ve Mauricio Isla sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarında sergiledikleri performansla takdir topladı.

Avusturya deplasmanında sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, 3 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşa büyük avantaj taşıdı.

KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU!

10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

ALPER POTUK'UN İKRAMINI MARESİC GERİ ÇEVİRMEDİ!

29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.



NEUSTAEDTER EN YÜKSEĞE SIÇRADI!

35. dakika Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.

37. dakikada sağ kanattan Zulj'un kullandığı korner atışında topa arka direkte boş pozisyonda Alar dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 galip bitirdi.

Stat: Merkur Arena

Hakemler: Ola Hobber Nilsen, Tom Harald Gronevik, Geir Isaksen (Norveç)



Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric, Hierlander, Röcher, Alar, Zulechner (Dk. 16 Huspek)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Alper Potuk, Dirar, Valbuena, Ahmethan Köse

Goller: Dk. 10 Hierlander (Sturm Graz), Dk. 29 Maresic (Kendi kalesine), Dk. 35 Neustaedter (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 4 Lykogiannis, Dk. 41 Lovric (Strum Graz), Dk. 12 Ozan Tufan (Fenerbahçe)