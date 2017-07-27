 Emre Mor bekleyişi – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Emre Mor bekleyişi

    Emre Mor bekleyişi
    Kanarya'nın radarındaki Emre Mor için sarı-lacivertlilerin sabırlı bekleyişi sürüyor. Urawa Red ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan 20 yaşındaki yıldızın performansı teknik direktör Peter Posz'un aklını karıştırdı. Dortmund genç yıldızı gelişimi için Süper Lig'e değil Celta'ya kiralamayı düşünüyor.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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