Emenike yazdı
F.Bahçe'nin göndermek için çok uğraştığı Emmanuel Emenike yeni takımı Olympiakos macerasına iyi başladı. Partizan ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında golünü attı. 89. dakikada oyuna giren Nijeryalı forvet 90'da kaleciyi geçip fileleri havalandırdı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Olympiakos rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:32
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