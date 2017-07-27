Ben Arfa’da Nice devre dışı

PSG'den ayrılmak için gün sayan Hatem Ben Arfa'ya Fenerbahçe'nin haricinde Nice de kanca atmıştı. Ancak Nice Başkanı Jean- Pierre Rivere "Ben Arfa'nın ciddi bir maaşı var. Onu isteyen yabancı kulüpler de var. Maaşı bütçemizi aşıyor. Ben Arfa'yı istemiştik ama artık bu defteri kapattık" dedi. Bu sözleri Fenerbahçe'nin umutlarını artırdı. Kanarya, başarı bonusları hariç 30 yaşındaki futbolcuya 3.7 milyon euro'luk garanti maaş önermişti.