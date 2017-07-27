Aykut Kocaman bin 531 gün sonra

Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu.

Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.

- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Sturm Graz deplasmanına getirilmedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Simon Kjaer, Salih Uçan ve Robin van Persie'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı.

Sahalar dönmesi 1,5 ay sürecek Jose Fernandao ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel ise UEFA listesine dahil edilmemişti.

- Valbuena ve Dirar ilk 11'de

Fenerbahçe'de yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi maçta giydi.

Sarı-lacivertlilerin Olympique Lyon'dan aldığı Valbuena ve Monoca'dan transfer ettiği Dirar, hazırlık maçlarında forma giymişti. İki isim sezonun ilk resmi maçında da Aykut Kocaman'dan formayı aldı.

Fenerbahçe'de diğer 3 transfer ise yedek kulübesinde bekledi. Takıma katılalı henüz 5 gün olan Mouricio Isla ile sakatlığından sonra hafta başında takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici, yedek kulübesinde şans bekledi.

Aykut Kocaman kaleci tercihini kaptan Volkan Demirel'den yana kullandı. Volkan'ın ilk 11'de oynamasıyla bir diğer yeni transfer Kamerunlu kaleci Carlos Kameni de yedek kulübesinde oturan isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch da yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

- Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'yi Avusturya deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı.

Toplam 15 bin 300 seyirci kapasiteli Merkur Arena'da Fenerbahçe için ayrılan bin 500 kişilik deplasman tribününün büyük bölümü doldu.

Sturm Graz taraftarı da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarını destekledi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Sturm Graz tribününden maçı takip etti.

Öte yandan, karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Avusturya polisi, stada gelenleri yoğun bir aramadan geçirdi.

- Alper Potuk'un 300. resmi maçı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, profesyonel kariyerinin 300. resmi maçına çıktı.

Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa kupalarında 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahada yer aldı.

Sturm Graz maçıyla profesyonel kariyerinde 3. kez dalya diyen Alper, Fenerbahçe formasını ise resmi karşılaşmalarda 160. kez giydi.