Alper Potuk: Kendimize geldik

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper, çok iyi hazırlandıkları bir maçı galip bitirdiklerini anlatarak, "Maça kötü başladık biraz. Ummadığımız bir şekilde basit bir gol yedik. Daha sonra toparlandık, kendimize geldik. İlk yarı iyi bir oyun ortaya çıkardık. Hazırlık dönemindeyiz daha, bu yüzden ikinci yarı oyundan biraz düşmüş olabiliriz. Bize yakışmayan pozisyonlar verdik rakibimize. Zaman zamna maçın kontrolünü ele aldılar. Buradan en önemli olan avantajlı skorla dönmekti. İyi ve avantajlı bir skor aldık. İnşallah üst tura geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



BAŞARILARIMIZA HOCAMIZLA DEVAM ETMEK İSTERİZ

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansında pay sahibi olduğunu dile getiren Alper, "Hocamız beni forvet arkası ve kanatlarda kullanıyor. Geldiğinde birebir çok ilgilendi benimle. hem benimle hem takım arkadaşlarımın özgüvenini çok üste çıkarıyor hocamız. Başarılarımıza hocamızla devam etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.