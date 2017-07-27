Ahmethan 11’de

Aykut Kocaman, Sturm Graz’a karşı 20 yaşındaki forveti oynatacak

Kanarya'da Robin van Persie sakatlığı sebebiyle Sturm Graz maçı kadrosuna alınmamıştı. Fernandao'nun adı da UEFA listesine yazılmamıştı. Elde sadece 20 yaşındaki Ahmethan Köse vardı. Herkes 2013-14 sezonunda 17 golle Süper Lig'de krallık koltuğuna oturan Aatıf'ın oynamasını bekliyordu ancak teknik direktör Aykut Kocaman genç Ahmethan Köse'ye güvendiğini söyledi. Kocaman "Sturm Graz'da genç oyuncular forma giyiyor. Bugünkü şartlarda Ahmethan'ı oynatma düşüncem var" şeklinde konuştu.