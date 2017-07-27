18 günde 45 bin forma satıldı
Sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezon formalarını adeta kapıştı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre 18 gün içinde toplam 45 bin forma satıldı. Bunların 25 bini sarı, 10 bini çubuklu, 10 bini ise yeşil renkteki forma. Fenerbahçe yönetimi taraftarların bu müthiş ilgisine resmi hesaplarından teşekkür etti.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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