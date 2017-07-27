 15 bin de aşıldı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    15 bin de aşıldı

    15 bin de aşıldı
    Aykut Kocaman'ın dönmesi, Valbuena, Dirar, Kameni gibi yıldız transferler sonrası taraftarın kombinelere ilgisi artmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamaya göre satılan kombine sayısı 15 bini geçti. Fenerbahçe yönetimi lig başlayana kadar rakamın 20 bini de geçeceğini düşünüyor.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    15 bin de aşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.