15 bin de aşıldı
Aykut Kocaman'ın dönmesi, Valbuena, Dirar, Kameni gibi yıldız transferler sonrası taraftarın kombinelere ilgisi artmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamaya göre satılan kombine sayısı 15 bini geçti. Fenerbahçe yönetimi lig başlayana kadar rakamın 20 bini de geçeceğini düşünüyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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