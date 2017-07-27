15 bin de aşıldı

Aykut Kocaman'ın dönmesi, Valbuena, Dirar, Kameni gibi yıldız transferler sonrası taraftarın kombinelere ilgisi artmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamaya göre satılan kombine sayısı 15 bini geçti. Fenerbahçe yönetimi lig başlayana kadar rakamın 20 bini de geçeceğini düşünüyor.