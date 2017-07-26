 Valbuena: Hazırız – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Valbuena: Hazırız

    Valbuena: Hazırız
    F.Bahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, Sturm Graz karşılaşması öncesi camiaya ümit verdi. Fransız basınına konuşan tecrübeli kanat oyuncusu "Maça hazırız. Geçen sezon Lyon ile yakaladığım başarıları tekrarlamak istiyorum" dedi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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