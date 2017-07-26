UEFA kadrosu tamam

Fenerbahçe, Sturm Graz kadrosunu bildirmişti. UEFA da yayınladı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz maçları için oyuncu listesini UEFA'ya bildirmişti. Yeni transferler İsla, Kameni, Dirar, Valbuena, Mehmet Ekici kadroda yer alırken, sakat Fernandao ve gönderilmek istenen Wiel kadroda yok.



Kale: Volkan, Kameni ve Erten.

Savunma: İsla, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Şener ve Neustadter.

Orta saha: M.Topal, Josef, Alper, Ozan, M.Ekici, Dirar, Valbuena, Salih, Oğuz, Aatif ve Stoch.

Forvet: Ahmethan, Van Persie.