 UEFA kadrosu tamam – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    UEFA kadrosu tamam

    UEFA kadrosu tamam

    , Sturm Graz kadrosunu bildirmişti. UEFA da yayınladı.

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz maçları için oyuncu listesini UEFA'ya bildirmişti. Yeni transferler İsla, Kameni, Dirar, Valbuena, Mehmet Ekici kadroda yer alırken, sakat Fernandao ve gönderilmek istenen Wiel kadroda yok.

    Kale: Volkan, Kameni ve Erten.
    Savunma: İsla, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Şener ve Neustadter.
    Orta saha: M.Topal, Josef, Alper, Ozan, M.Ekici, Dirar, Valbuena, Salih, Oğuz, Aatif ve Stoch.
    Forvet: Ahmethan, Van Persie.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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