 Son iddia Duje Cop – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Son iddia

    Son iddia Duje Cop

    İtalyan basını, santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin, Cagliari'nin Hırvat forveti 'u gündemine aldığını yazdı.

    Kanarya'nın Cop için 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı, F.Bahçe'ye Mauricio İsla'yı bedelsiz veren Serie A ekibinin ise 5 milyon euro istediği ileri sürüldü. Cop, 2015-2016 sezonunda Dinamo Zagreb'den Cagliari'ye 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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