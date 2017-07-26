Son iddia Duje Cop

İtalyan basını, santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin, Cagliari'nin Hırvat forveti Duje Cop'u gündemine aldığını yazdı.

Kanarya'nın Cop için 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı, F.Bahçe'ye Mauricio İsla'yı bedelsiz veren Serie A ekibinin ise 5 milyon euro istediği ileri sürüldü. Cop, 2015-2016 sezonunda Dinamo Zagreb'den Cagliari'ye 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.