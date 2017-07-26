 Simon Kjaer Avusturya'ya götürülmedi – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Avusturya'ya götürülmedi

    Simon Kjaer Avusturya'ya götürülmedi

    Fenerbahçe'de , Sturm Graz maçı kadrosuna alınmadı.

    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'nde Sturm Graz'la eşleşen Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya gitti. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Robin van Persie'nin ardından transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden de Sturm Graz kadrosuna alınmadı.

    İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile transfer görüşmelerini sürdüren Danimarkalı başarılı savunmacı, Sturm Graz deplasmanına götürülmedi. Geçtiğimiz günlerde Sevilla kulübü transfer görüşmelerini doğrulamıştı. La Liga ekibinin sportif direktörü Oscar Arias yaptığı açıklamada, "Simon Kjaer için bir anlaşma sağlama üzerine çalışıyoruz. Ancak daha fazla bunu konuşmak istemiyorum, çünkü görüşmelere zarar verebilir" ifadelerini kullanmıştı. Simon Kjaer'in İspanyol deviyle anlaşmaya vardığı bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

    F.BAHÇE'NİN İSTİKRAR SEMBOLÜ
    Fenerbahçe'ye 2015 yılında Lille'den 7 milyon 650 bin euro'ya gelen 28 yaşındaki Kjaer, görev yaptığı iki sezonda sarı-lacivertlilerin en istikrarlı birkaç isminden biri olmayı başarmıştı. Danimarkalı yıldız savunmacı, Kanarya'da 88 maçta 5 gol attı, 1 asist gerçekleştirdi.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:53
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