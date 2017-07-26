RVP şoku!
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi çalışmalarında göz dolduran 33 yaşındaki forvetten kötü haber geldi. Dizinde yırtık tespit edilen Van Persie yarınki Graz maçında forma giyemeyecek. Rövanşa yetişmesi de zor.
AATIF OYNAYACAK
Van Persie'nin şok sakatlığı teknik direktör Aykut Kocaman'ın planlarını da sekteye uğrattı. Deneyimli çalıştırıcı, Graz'a karşı Hollandalı futbolcuyu 11'de kullanmayı düşünüyordu ancak sakatlığı sonrası işler değişti. Fenerbahçe'de şu an Ahmethan dışında forvet bulunmuyor. Kocaman genç oyuncusunu baskı altına almamak için Aatıf'ı en uçta kullanmayı planlıyor. Kocaman, Faslı oyuncudan hareketli olmasını ve takım arkadaşlarına yer açmasını istedi.
Emre BOL
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
-
Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
-
Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
-
Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
RVP şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.