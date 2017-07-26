 RVP şoku! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    RVP şoku!

    RVP şoku!

    ’de yeni sezon öncesi çalışmalarında göz dolduran 33 yaşındaki forvetten kötü haber geldi. Dizinde yırtık tespit edilen yarınki Graz maçında forma giyemeyecek. Rövanşa yetişmesi de zor.

    Kanarya'ya Sturm Graz maçların öncesi yıldız forveti Robin 'den olumsuz haberler geldi. Sakatlığı nedeniyle son iki idmanda yer almayan, önceki günkü çalışmada da sadece düz koşu yapan Hollandalı futbolcunun sol dizindeki problemin tahmin edilenden daha ciddi olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki golcünün sol dizinde yırtık tespit edildi. Van Persie, yarınki Sturm Graz mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak. Asıl kötü haber ise tecrübeli futbolcunun rövanş karşılaşmasında da oynaması zor görünmesi.

    AATIF OYNAYACAK
    Van Persie'nin şok sakatlığı teknik direktör Aykut Kocaman'ın planlarını da sekteye uğrattı. Deneyimli çalıştırıcı, Graz'a karşı Hollandalı futbolcuyu 11'de kullanmayı düşünüyordu ancak sakatlığı sonrası işler değişti. 'de şu an Ahmethan dışında forvet bulunmuyor. Kocaman genç oyuncusunu baskı altına almamak için Aatıf'ı en uçta kullanmayı planlıyor. Kocaman, Faslı oyuncudan hareketli olmasını ve takım arkadaşlarına yer açmasını istedi.

    Emre BOL
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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