 Ön elemeye takılmıyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ön elemeye takılmıyor

    Ön elemeye takılmıyor

    Sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 23 ön elemenin 15'inde turu geçti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 ön eleme turunun 7'sinde rakiplerini saf dışı bıraktı. seri başı olduğu iki ön eleme turunu aşarak kendini gruplara atmayı hesaplıyor.

    95. RAKİP STURM GRAZ
    Fenerbahçe, Avrupa Kupaları tarihinde 43'üncü sezonunu yaşayacak. Sturm Graz, daha önce 33 ülkeden 94 farklı takımla eşleşen Kanarya'nın 95. rakibi olacak. Sarı-lacivertli takımın Avusturya takımlarına karşı 2 galibiyet, 2 de beraberliği var.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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