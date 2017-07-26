Mehmet Ekici, Valbuena, Kameni ve Dirar gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz yıl orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği çeken Sarı Kanarya, önümüzdeki sezon da aynı sorunu yaşamak istemiyor. Fenerbahçeli yöneticilerin de bu doğrultuda pek çok önemli isimle temas halinde olduğu biliniyor. Son günlerde adaylar arasından öne çıkan kişi ise Santos'ta forma giyen Lucas Lima...

SARI LACİVERT PAYLAŞIM

3 yıldır Santos'ta top koşturan Lima'nın Türkiye'ye gelmeye çok yakın olduğu ifade edilirken, 27 yaşındaki ismin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım, 'Transfer tamamlandı' yorumlarını da beraberinde getirdi.



Kişisel hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Lima'nın, içeriğe sarı ve lacivert olmak üzere iki de kalp eklemesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.



