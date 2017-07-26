Lucas Lima'dan heyecanlandıran hareket!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden Lucas Lima'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafının yanına, sarı ve lacivert iki de kalp eklemesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Mehmet Ekici, Valbuena, Kameni ve Dirar gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Geçtiğimiz yıl orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği çeken Sarı Kanarya, önümüzdeki sezon da aynı sorunu yaşamak istemiyor. Fenerbahçeli yöneticilerin de bu doğrultuda pek çok önemli isimle temas halinde olduğu biliniyor. Son günlerde adaylar arasından öne çıkan kişi ise Santos'ta forma giyen Lucas Lima...
SARI LACİVERT PAYLAŞIM
3 yıldır Santos'ta top koşturan Lima'nın Türkiye'ye gelmeye çok yakın olduğu ifade edilirken, 27 yaşındaki ismin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım, 'Transfer tamamlandı' yorumlarını da beraberinde getirdi.
Kişisel hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Lima'nın, içeriğe sarı ve lacivert olmak üzere iki de kalp eklemesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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