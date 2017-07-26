 Lens’ten üzen şov – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Lens’ten üzen şov

    Lens’ten üzen şov

    Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran Hollandalı yıldızın yeniden çubuklu formayı giymesi zor görünüyor Lens, Sunderland’de 5 hazırlık maçında 5 gol attı. Yerel basın ise “Bizi Premier Lig’e Lens çıkaracak” yazdı.

    Kanarya'nın geçen sezon Dick Advocaat'ın isteğiyle kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens başarılı performansıyla taraftarları mest etmişti. Yıldız oyuncu da transfer dönemi boyunca mesajlarıyla Fenerbahçe'ye göz kırpmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun transferi bir türlü gerçekleşmemişti. Artık umutlar da azaldı.

    TAKIMIN YILDIZI OLDU
    sezona fırtına gibi girdi. 5 hazırlık karşılaşmasında 5 kez fileleri sarsan Hollandalı futbolcunun Sunderland'e bu sezon önemli katkı vereceği belirtildi. Sunderland Echo, Lens'in takımını yeniden Premier Lig'e çıkaracak isim olduğunun altını çizdi. Lens de artık Sunderland'de mutlu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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