 Kjaer ayrılırsa yerine Badstuber – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kjaer ayrılırsa yerine Badstuber

    Kjaer ayrılırsa yerine Badstuber

    Fenerbahçe, Simon Kjaer'i satarsa alternatifi belli: ...

    Bayern Münih'in sözleşmesini uzatmadığı Alman futbolcunun bonservisi elinde. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Bayern'de gözden düşen Badstuber, geçen sezonu Schalke'de kiralık geçirmişti. Sarı-lacivertliler, şartların oluşması halinde tecrübeli stoperi bonservis bedeli ödemeden renklerine katabilir. Fenerbahçe'nin Badstuber ilgisini ilk Fotomaç duyurmuştu.

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    31 kez Almanya Milli Takımı forması giyen 1.90 boyundaki , geçmiş dönemlerde defalarca Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Birçok teklif alan Alman panzeri, karar vermek için acele etmiyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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