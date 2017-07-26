 Kalede Kameni – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kalede Kameni

    Kalede Kameni

    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile oynayacağı maçın 11'i de şekilleniyor.

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kalede yeni transfer 'ye şans vermesi bekleniyor. Savunmayı Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali'den kuracak. Önlerinde M.Topal-Josef olacak. Dirar, M.Ekici ve Valbuena ise mecburen forvet oynayacak Aatıf'a pozisyon hazırlayacak.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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