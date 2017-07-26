 Joker Dirar – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Joker Dirar

    Joker Dirar
    , teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyun planları arasında önemli yer tutuyor. Tecrübeli futbolcunun sağ bek, sağ açık, orta saha ve ikinci forvet gibi oynayabilmesi Kocaman'ı mest ediyor. Çok yönlü olması elini rahatlatıyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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