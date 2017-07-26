 İşte Eto'o gerçeği – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İşte Eto'o gerçeği

    İşte Eto'o gerçeği

    F.Bahçe, Aykut Kocaman’ın çok istediği Kamerunlu yıldız için Antalyaspor’a henüz resmi bir teklif sunmazken, diğer forvet adaylarından gelecek haberlere göre hareket etme karara aldı.

    Fenerbahçe'nin 'yu transfer edeceği haberleri sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yol açmıştı. Ancak Antalyaspor, 36 yaşındaki yıldız golcü için tekliflere kapıları kapatmış durumda.

    Önceki gün, "Eto'o ile ilgili transfer haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümüze iletilen herhangi bir transfer teklifi yoktur" bildirimini geçen kırmızı-beyazlılar, dün de "Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" açıklamasını geçti.

    KAPILARI KAPATTILAR
    Antalyaspor net bir şekilde kaptanını vermeye niyetli değil ancak bu durum Fenerbahçe'nin Eto'o ilgisini frenlemiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Aykut Kocaman'ın çok istediği Kamerunlu golcüyü Antalyaspor'dan resmen istemediği öğrenilirken, bunun için diğer forvet adaylarının durumuna göre karar vereceği belirtiliyor.

    İKİ SEZONDA 38 GOL ATTI
    Antalyaspor'da iki sezonda 61 maça çıkan Samuel Eto'o, toplam 38 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü futbolcusu olma unvanını sahip oldu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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