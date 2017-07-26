İşte Eto'o gerçeği
F.Bahçe, Aykut Kocaman’ın çok istediği Kamerunlu yıldız için Antalyaspor’a henüz resmi bir teklif sunmazken, diğer forvet adaylarından gelecek haberlere göre hareket etme karara aldı.
Önceki gün, "Eto'o ile ilgili transfer haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümüze iletilen herhangi bir transfer teklifi yoktur" bildirimini geçen kırmızı-beyazlılar, dün de "Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" açıklamasını geçti.
KAPILARI KAPATTILAR
Antalyaspor net bir şekilde kaptanını vermeye niyetli değil ancak bu durum Fenerbahçe'nin Eto'o ilgisini frenlemiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Aykut Kocaman'ın çok istediği Kamerunlu golcüyü Antalyaspor'dan resmen istemediği öğrenilirken, bunun için diğer forvet adaylarının durumuna göre karar vereceği belirtiliyor.
İKİ SEZONDA 38 GOL ATTI
Antalyaspor'da iki sezonda 61 maça çıkan Samuel Eto'o, toplam 38 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü futbolcusu olma unvanını sahip oldu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
İşte Eto'o gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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