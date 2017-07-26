 Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te

    Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te

    Sarı-lacivertlilerin idari menajeri, Fransız yıldızla ve menajeriyle son bir görüşme daha yapacak. Anlaşma sağlanırsa, Ben Arfa’nın yakın zamanda İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor...

    , 'nın transferini bitirmek için kararlı adımlar atıyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya, 30 yaşındaki yıldızla son bir görüşme daha yapmak üzere dün sabah Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Paris'e uçtu. Çetinkaya'nın burada PSG'li yetkililerle de bir görüşme yapacağı belirlendi. Ben Arfa'nın, görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde yakın bir zamanda İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi. PSG, gözden çıkarttığı oyuncusunun bonservisini Fransa dışında bir takıma giderse bedelsiz vermeye hazır. Hasan Çetinkaya'nın Ben Arfa'yı ikna edememesi halinde başka isimlerle de görüşme yapacağı öğrenildi.

    MENAJERİ KURNAZLIK YAPIYOR
    Ben Arfa'nın menajeri Michel Haddad, iddiaların aksine oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmadığını söyledi. Haddad, "Hatem'in geleceğini belirlemek için PSG'den tavsiye almasına gerek yok. Fenerbahçe'ye gitmeyecek" dedi. Haddad'ın, Fenerbahçe ile pazarlıkta ellerinin güçlenmesi için 'menajerlik kurnazlığı' yaptığı belirtildi.

    'VALBUENA'NIN YANINA GİDİYOR'
    F.Bahçe'nin Ben Arfa'ya yaptığı teklif deşifre oldu. Mercato365'in haberine göre sarı-lacivertliler bonuslar hariç Fransız futbolcuya yıllık 3.7 milyon euro garanti maaş önerdi. Haberde; Fenerbahçe'ye gitmeye hazırlanan Ben Arfa'nın yakın zamanda Mathieu Valbuena'nın yeni takım arkadaşı olabileceği vurgulandı. İmza parası ve başarı bonuslarıyla eline yılda ortalama 5 milyon euro geçmesi beklenen Ben Arfa'ya, PSG bonservisini bedava verirse imza parası ödenmesi de gündemde.



    ÇETİNKAYA: BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
    Uçağa binmeden önce basına görüntü vermemek için özel gayret sarf eden idari menajer Hasan Çetinkaya, bunu başaramadı. Çetinkaya, "Paris'e Ben Arfa için mi gidiyorsunuz?" sorusuna, "Bunu gidin bu iddiaları ortaya atanlara sorun" yanıtı verdi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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