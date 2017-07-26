Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te
Sarı-lacivertlilerin idari menajeri, Fransız yıldızla ve menajeriyle son bir görüşme daha yapacak. Anlaşma sağlanırsa, Ben Arfa’nın yakın zamanda İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor...
MENAJERİ KURNAZLIK YAPIYOR
Ben Arfa'nın menajeri Michel Haddad, iddiaların aksine oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmadığını söyledi. Haddad, "Hatem'in geleceğini belirlemek için PSG'den tavsiye almasına gerek yok. Fenerbahçe'ye gitmeyecek" dedi. Haddad'ın, Fenerbahçe ile pazarlıkta ellerinin güçlenmesi için 'menajerlik kurnazlığı' yaptığı belirtildi.
'VALBUENA'NIN YANINA GİDİYOR'
F.Bahçe'nin Ben Arfa'ya yaptığı teklif deşifre oldu. Mercato365'in haberine göre sarı-lacivertliler bonuslar hariç Fransız futbolcuya yıllık 3.7 milyon euro garanti maaş önerdi. Haberde; Fenerbahçe'ye gitmeye hazırlanan Ben Arfa'nın yakın zamanda Mathieu Valbuena'nın yeni takım arkadaşı olabileceği vurgulandı. İmza parası ve başarı bonuslarıyla eline yılda ortalama 5 milyon euro geçmesi beklenen Ben Arfa'ya, PSG bonservisini bedava verirse imza parası ödenmesi de gündemde.
ÇETİNKAYA: BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Uçağa binmeden önce basına görüntü vermemek için özel gayret sarf eden idari menajer Hasan Çetinkaya, bunu başaramadı. Çetinkaya, "Paris'e Ben Arfa için mi gidiyorsunuz?" sorusuna, "Bunu gidin bu iddiaları ortaya atanlara sorun" yanıtı verdi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Yuvaya dönüyor
Toplam 1
Yorum
HOŞGELDİN ASLANIM..!! EVİNE HOŞGELDİN..!! EE KORAYCIM ARTIK SENİDE TUTMIYALIM.. SENİNDE KARİYER PLANLAMALARIN VARDIR.. :-))
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 1
Yorum
bravo dursun ve tudorla hep beraber gitseler takım kurtulacak ama nerdeee ..
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"Zamana ihtiyacımız var"
Toplam 3
Yorum
Akhan Biri 35 yasinda, 40 a gelince mi oynatacan?
Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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