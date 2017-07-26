Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür
Fenerbahçe, taraftarlarının yeni sezon formalarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Sarı-lacivertliler 8 Temmuz'da satışa çıkan yeni sezon formalarının satış rakamının 45 bine ulaştığını ifade etti.
"Fenerbahçemizin 2017/18 futbol sezonunda giyeceği adidas formalara, satışa çıktığı 8 Temmuz tarihinden itibaren taraftarlarımızın yoğun ilgisi devam ediyor.
Profesyonel Futbol Takımımızın 2017-2018 sezonunda giyeceği formaların, satışa çıkmasının üzerinden geçen 18 gün boyunca toplam perakende satış adedi 45.000'e ulaştı. Toplam perakende satış adedinin formalara göre yaklaşık dağılımına bakıldığında; taraftarımızın uzun yıllardır özlemle beklediği sarı renkli tasarımı ile büyük beğeni toplayan 2017/18 sezonu Fenerbahçe Sarı Forma 25.000 adet; 103 golle şampiyon olunan, rekorlarla dolu 88-89 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülen 2017 Çubuklu Maç Forması 10.000 adet ve Fenerbahçe'nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlanan hem iç saha hem de dış saha alternatifi olarak tasarlanan yeşil renkteki 3. Forma ise 10.000 adetlik satış rakamını yakalamış durumda.
Bu vesile ile varlığı ve desteğiyle Fenerbahçe'mizi her platformda destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliriz."
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:22
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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