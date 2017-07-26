Fenerbahçe'den taraftarlara kritik uyarı
Fenerbahçe, SK Sturm Graz ile yarın deplasmanda oynayacakları ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı için sarı-lacivertli taraftarlara uyarılarda bulundu.
"Büyük Fenerbahçe'nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.
Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;
- Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,
- 90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,
- Merdiven boşluklarında oturulmaması,
- Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,
- Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,
- Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,
- Stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi,
- Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,
- Olası provokasyonuna karşı sakin kalarak sadece ve sadece Fenerbahçemize destek olmanızdır.
- Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.
Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz."
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
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50. yıl kutlaması 2 Ağustos’ta
Toplam 3
Yorum
AKREP Silah zoruylamı diyolar sana trabzonu tut,iyi gün taraftarısın git istanbul takımını tutun
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Lucescu dönüyor
Toplam 15
Yorum
serdar akay _ lucescu tek v gerçek imparator lucescu ile birlikte yeni 1 scout ekbi kurulmalı bjk de olduğu gibi eski ftblcular olmalı bu scoutlarda YEMİN EDERİM GS ÇAĞ ATLAR
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Fransızlar ‘Ryad’ dedi
Toplam 2
Yorum
Icy Bir 10 numara transferi iyi olurdu, tüm sezon tek Taliscayla geçmez, Oğuzhan ve Tolgay ikiside 10 numarada çok verimsiz oluyor onlar 8 numarada iyi, yani bir 10 numara transferi iyi olur takımımız için bence.
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