 Fenerbahçe, kombinede 15 bini geçti – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe, kombinede 15 bini geçti

    Fenerbahçe, kombinede 15 bini geçti

    Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin satışının 15 bini geçtiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
    "Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir. Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir."
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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