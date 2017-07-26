Fenerbahçe, kombinede 15 bini geçti
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin satışının 15 bini geçtiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir. Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir."
"Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir. Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir."
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
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eleman GELIYOR GELIYOR.at artik imzani gel biran önce
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
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sek helal kebabçı celal
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Belhanda çok çabuk pes etti
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kaya ben sneijderi göndermem tabi ama yeni gelen bir topçuyu da linç etmem adamın ne suçu var verdin parayı aldın. Taraftarda linç etti. Yakışmad
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