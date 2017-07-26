Fenerbahçe, Avusturya'ya gitti
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'nde Sturm Graz'la eşleşen Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya gitti. Sakatlığı bulunan Robin van Persie kafilede yer almadı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:48
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Kartal kaçamadı
Toplam 2
Yorum
Şanlı1903 Bu sene forvetsiz başarısız bir sezon olacak gibi görünüyor, Aboubakarı kaptırdık rakipler bombaları patlattı, bir an önce forvet alınmalı.
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Süper başlayacağız
Toplam 3
Yorum
Go Beck alamanya ! la Beck geçen sezon topa ayagini adam gibi sokamadin diye kirmizi gördün Kiev'den 6 tane yedik. Dünde izledim senden bi cacik olmaz !
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 30
Yorum
bir fbli olarak biz fbli olarak 10num bulamazken adamlar dunyada ender 10num wesleyi yollayip bunu aldilar valla yazik gs fb ayni yonetiyo basarizlik bundan
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