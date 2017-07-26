Fenerbahçe, Avusturya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'nde Sturm Graz'la eşleşen Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya gitti. Sakatlığı bulunan Robin van Persie kafilede yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, 3. ön elemede karşılaşacağı Sturm Graz'la ilk maçı oynamak için Avusturya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de oyuncuların moralinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. İsviçre kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sturm Graz'la deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek olan Hollandalı yıldız Robin van Persie, kafilede yer almadı. Bugün Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu, yerel saatle 17.30'da maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım karşılaşma öncesinde son antrenmanını ise saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapacak.