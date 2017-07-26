 ''Favori Fenerbahçe'' – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''Favori ''

    ''Favori Fenerbahçe''

    Teknik Direktörü , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın karşılaşacakları 'nin, turun favorisi olduğunu söyledi.

    Karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena'da düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Stefan Hierlander'le katılan Foda, 'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunu belirtti.

    Sarı-lacivertli takımda herhangi bir dezavantaj görmediğini anlatan Foda, "Aralarında Valbuena, Dirar, Van Persie gibi çok önemli oyuncular var. Fenerbahçe turun favorisi. Dezavantajlı olan taraf biziz ama favori olmayan takımların da birçok kez kazandığını gördük." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı oynayacakları için mutlu olduğunu dile getiren Foda, "Maça çok iyi hazırlandık. İyi bir şekilde bu tura geldik. Dolu stat önünde yarın iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Henüz ligleri başlamadı. Hazırlık maçlarını izledik. Çok güçlü bir takım olduğunu gördüm. Defansta da çok organize bir takım. Fenerbahçe'nin eksikleri bizim için bence bir avantaj değil. Yeterli oyunculara sahipler. Eksiklerini tamamlayacaklarından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

    'ın orta saha oyuncusu Stefan Hierlander ise Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

    MUHTEMEL 11
    Sturm Graz'ın Fenerbahçe karşısında yarın sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11'i şöyle:

    Schützenauer, Lykogiannis, Schulz, Maresic, Koch, Zulj, Jeggo, Röcher, Alar, Hierlander, Zulechner.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:51
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