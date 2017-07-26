 Cagliari maçı 7 Ağustos’ta – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    maçı 7 Ağustos’ta

    Cagliari maçı 7 Ağustos’ta
    FOTOMAÇ'ın duyurduğu gibi Mauricio İsla transferindeki anlaşma gereği Fenerbahçe ile İtalyan ekibi hazırlık maçı oynayacak. 7 Ağustos Pazartesi günkü mücadele 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'ndaki maçın biletleri 30 ila 240 TL arasında değişiyor. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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